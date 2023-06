Chemikalien und Lacke gehören zu den Schadstofen, die das Schadstoffmobil des Kreises Pinneberg am 24. Juni in Uetersen entgegennimmt. Foto: sh:z up-down up-down Service des Kreises Pinneberg Schadstoffmobil vor Ort: So können Bürger aus Uetersen ihre Haushalts-Gifte entsorgen Von Klaus Plath | 20.06.2023, 15:33 Uhr

Wer Reste von Haushalts- oder Gartenchemikalien über die Toilette oder die Restmülltonne entsorgt, handelt falsch. Die Abfallexperten des Kreises Pinneberg weisen auf das Schadstoffmobil hin, das am 24. Juni am Stichhafen in Uetersen vorfährt.