Die Katze wird nach ihrer Rettung von Feuerwehrleuten zum Tierarzt gebracht. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Uetersen im Einsatz Gerhart-Hauptmann-Straße: Katze fällt auf Zaun und wird aufgespießt Von Klaus Plath | 09.08.2022, 17:53 Uhr

Dramatische Momente am Dienstagnachmittag an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Uetersen. Nach einem Sprung vom Baum wird eine Katze von einem Gartenzaun aufgespießt. Die Feuerwehr bringt sie zum Tierarzt.