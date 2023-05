Der Aldi-Markt am Gerberplatz. Er soll eine neue Optik erhalten und den Kunden mehr Fläche für ihren Einkauf bieten. Für den Umbau plant der Discounter vier Monate Zeit ein. Foto: Klaus Plath up-down up-down Mehr Fläche ist das Ziel Nach Edeka-Umbau in Uetersen: Jetzt startet Aldi am Gerberplatz die Modernisierung Von Klaus Plath | 08.05.2023, 07:00 Uhr

Gerade erst ist, bis auf die Baustelle, Ruhe eingekehrt am Gerberplatz in Uetersen. Da kommt Aldi mit Umbauplänen um die Ecke, will mehr Platz fürs Sortiment schaffen und den Markt modernisieren. Vier Monate ist der Markt zu.