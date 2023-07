Mit der Kunstfotografie „Sommer 2022“ will Galeristin Leni Rieke das Verhältnis zur Natur ausloten. Foto: Leni Rieke up-down up-down „Die Träume der Bäume“ Natur im Fokus: Gemeinschaftsausstellung in der Galerie Cavissamba in Haselau Von Inge Jacobshagen | 13.07.2023, 12:00 Uhr

Ingeborg Körber, Hajo Hein, Heike Vajen, Arash Zanjani und Galeristin Leni Rieke setzen sich in der Ausstellung „Die Träume der Bäume“ mit Natur und Umweltzerstörung auseinander. Die Vernissage in der Galerie Cavissamba in Haselau ist am 14. Juli.