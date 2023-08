„Wir wollen den Heistmern etwas zurückgeben und uns mal wieder präsentieren“, sagt Kai Ludewigs, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Heist. Diese und der Ortsverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) laden für Sonnabend, 2. September, zum Tag der offenen Tür ein. Los geht es um 13 Uhr. Das Ende ist für 17 Uhr geplant.

„Wir werden zwei Einsatzszenarien darstellen“, verspricht Ludewigs. Simuliert werden ein Küchenbrand mit Fettexplosion und ein Verkehrsunfall – mit Öffnen des Autos. „Wer gern mal das schwere Gerät ausprobieren will, kann uns vor Ort ansprechen“, betont Ludewigs. Zudem soll das neue Löschgruppenfahrzeug 10 – kurz LF 10 –, das im Mai in Dienst gestellt wurde, der Bevölkerung präsentiert werden.

DRK sammelt Bücher für die Kita

Hüpfburg, Mitmachaktionen, das Löschübungshaus und zwei Vorführungen der Jugendfeuerwehr unter dem Motto „Spaß bei der Jugendfeuerwehr“ sind geplant. Zudem stellt auch das DRK, das ebenfalls in der Feuerwache in der Schulstraße beheimatet ist, seine Arbeit vor. Geplant sind Erste-Hilfe-Vorführungen. Zudem werden gut erhaltene Kinderbücher für Kinder von einem Jahr bis zu sechs Jahren gesammelt. Diese können an der Feuerwache abgegeben werden. Sie sollen für den DRK-Kindergarten in Heist genutzt werden, der eine eigene Kinder-Bücherei erhalten soll.