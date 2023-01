Die GAB möchte ihre Gelben Tonnen in der sechsten Kalenderwoche einziehen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Die GAB zieht jetzt ein Gelbe Tonne in Uetersen wird abgeholt: Das sollten die Bürger jetzt beachten Von Klaus Plath | 24.01.2023, 12:00 Uhr

Das Datum, an dem die GAB ihre Gelben Tonnen einziehen will, rückt näher. In Uetersen, Heidgraben, Groß Nordende und Neuendeich sollen die geleerten Behälter am 30. Januar an die Straße gestellt werden.