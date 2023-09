Mietmärkte leer gefegt Geflüchtete: Fast alle Kommunen im Kreis Pinneberg ab November überlastet Von Michaela Eschke | 29.09.2023, 16:00 Uhr Detlev Brüggemann vom Amt Pinnau (von links), die Bürgermeister Christiane Küchenhof (Schenefeld), Sabine Kählert (Tornesch) und Marc Trampe (Rellingen) sowie Eicke Kuhrcke und Sonja Eberlei aus Quickborn stellen konkrete Forderungen ans Land. Foto: Michaela Eschke up-down up-down

Laut Prognose sind ab November fast alle Kommunen im Kreis Pinneberg überlastet, was die Unterbringung von Geflüchteten angeht. Die Verwaltungschefs fordern in der Flüchtlingsfrage eine Strategie und mehr Plätze in Landesunterkünften, vor allem für Asylsuchende ohne Bleibeperspektive.