Ein Gasleck hat am Mittwochnachmittag (4. Oktober) in Uetersen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Bei Bauarbeiten war gegen 16 Uhr am Tornescher Weg – eine der wichtigen Straßen der Stadt – eine Gasleitung beschädigt worden. Der Bereich musste daraufhin abgesperrt werden.

Viele Verkehrsteilnehmer waren zu dieser Zeit entweder auf dem Weg nach Hause oder in Richtung Autobahn unterwegs. Mittendrin in Höhe der Waschstraße ging jedoch nichts mehr. Die Feuerwehr und die ebenfalls alarmierte Polizei sperrten die Straße auf einer Strecke von etwa 200 Metern ab.

Pflock eingeschlagen – Leitung getroffen

Das war passiert: Pflasterarbeiten im Bereich des Fußwegs erfordern es, dass in regelmäßigen Abständen Metallpflöcke eingeschlagen werden. Zwischen diesen Pflöcken wird eine Schnur gespannt. Diese soll dabei unterstützen, gerade zu pflastern.

Die Feuerwehr sperrte die Straße und stellte den Brandschutz her. Foto: Klaus Plath

Ein solcher Pflock traf nun versehentlich eine Niederdruckleitung, einen Gas-Hausanschluss. Sofort begann dieses zu erweichen, das beigemischte Duftmittel verteilte sich und verdeutlichte die entstandene Havarie.

Die Leitung wurde aufgegraben

Seitens des ebenfalls alarmierten Energieversorgers wurde später entschieden, die Leitung im Bereich des Lecks aufzugraben und das Loch mithilfe einer Klammer zu verschließen. Die Feuerwehr blieb noch vor Ort, um weiterhin den Brandschutz sicherzustellen, rückte dann aber wieder in die Wache ein.

Auch das Messgerät der Feuerwehr zeigte das austretende Gas deutlich an. Foto: Klaus Plath

Der Einsatz dauerte mehr als eine Stunde. Während dieser Zeit wurde der Verkehr über die Lesekampstraße und den Pracherdamm umgeleitet, beziehungsweise über den Ossenpadd in Richtung K22 (Große Twiete) geschickt.