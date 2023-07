Im Foyer des Rathauses sind zurzeit Fotografien von Andreas Harms zu sehen. Als Motto der Ausstellung wurde „Die Magie des Moments“ gewählt. Foto: Andreas Harms up-down up-down In Schwarz-Weiß und Farbe Visuelle Reise: Andreas Harms zeigt Fotografien im Uetersener Rathaus Von Klaus Plath | 06.07.2023, 17:00 Uhr

Das Foyer des Rathauses in Uetersen wird zurzeit zur Galerie. Dort ausgestellt sind Fotografien von Andreas Harms – in Schwarz-Weiß sowie in Farbe.