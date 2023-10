Polizei sucht Zeugen Radfahrer fahren Fußgänger um und stehlen Geldbörse – mit 2 Euro Inhalt Von Sylvia Kaufmann | 23.10.2023, 15:42 Uhr In Uetersen wurde ein Fußgänger durch zwei Radfahrer zu Fall gebracht und ausgeraubt. Die Polizei sucht Zeugen. Foto: www.imago-images.de up-down up-down

In Uetersen ist es am Wochenende an der Wittstocker Straße zu einem Überfall auf einen Fußgänger gekommen. Zwei Radfahrer hatten den 31-Jährigen umgefahren und ihn zu Fall gebracht.