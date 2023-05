Beide Seitenscheiben dieser Auswechselbank von Rasensport Uetersen wurden zerstört. Foto: Klaus Plath up-down up-down Zeugen gesucht Fußballer aus Uetersen sind stinksauer: Auswechselbank an der Jahnstraße wird zerstört Von Klaus Plath | 22.05.2023, 16:20 Uhr

Eine Auswechselbank wurde am Wochenende stark beschädigt. Unbekannte zertrümmerten beide Seitenscheiben der überdachten Bank am Sportplatz Jahnstraße in Uetersen.