Museumsdirektor Rolf Herrmann mit den beiden antiken Butterfässern, links das Original mit Kurbel und rechts die aus der Not geborene Eigenkonstruktion mit Nähmaschinenkurbel. Foto: Kirsten Heer up-down up-down Die Geschichten der Fundstücke Aus dem Museum Haselau: Die geniale Idee mit dem Eisenrad am Butterfass Von Kirsten Heer | 25.10.2022, 08:00 Uhr

An Alltagsgegenständen von früher wird Historie lebendig. Wir haben uns in den Museen in Marsch und Geest umgesehen und geschichtsträchtige Exponate ausgegraben. In loser Folge stellen wir die stummen Zeitzeugen vor.