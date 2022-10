Die Jazzband Alabama Hot Six gastiert in der Stadthalle. Unterstützt wird ein Projekt der Rosenkinder aus Uetersen. Dritter von links: Vorsitzender Dieter Kaske. Foto: Rosenkinder up-down up-down Benefizkonzert in Uetersen Ein Abend für Rosenkinder: Alabama Hot Six jazzen in der Stadthalle Von Klaus Plath | 17.10.2022, 07:30 Uhr

Einen Jazzabend zugunsten der Rosenkinder, Fördergemeinschaft für Kinder in Sri Lanka, wird es am 28. Oktober in der Uetersener Stadthalle geben. Es wird für die Arbeit in einem Blinden- und Gehörlosenheim gesammelt.