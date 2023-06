Die Rosenurnengräber auf dem Uetersener Friedhof sind Ausdruck einer modernen Bestattungskultur und als Form der würdigen Bestattung in der Rosenstadt Uetersen sehr beliebt. Foto: Kirchengemeindeverband Friedhofswesen Uetersen-Tornesch up-down up-down Bestattungskultur früher und heute Führungen über die Friedhöfe Uetersen und Tornesch Von Sylvia Kaufmann | 08.06.2023, 13:00 Uhr

Führungen über die Friedhöfe in Uetersen und Tornesch ziehen immer wieder viele Gäste an. Sie geben Einblick in die Bestattungskultur, ihren Wandel im Laufe der Zeit und lassen Gräber Geschichte erzählen. Im Juni, Juli und August wird wieder zu Führungen eingeladen.