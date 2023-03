Chorknabenleiter Hans-Joachim Lustig (von links), Eilika Plath, zuständig für das Kinderbasteln und Frühlingsmarkt-Initiatorin Manuela Brocks sprechen letzte Details ab. Gutes Wetter haben sie ebenfalls bereits bestellt. Foto: Klaus Plath up-down up-down Markttreiben in Langes Tannen 40 Aussteller läuten in Uetersen Frühling ein – Chorknaben treten auf Von Klaus Plath | 23.03.2023, 15:00 Uhr

Der Frühlingsmarkt in Langes Tannen findet in diesem Jahr am 26. März statt. Veranstalterin Manuela Brocks konnte 40 Aussteller gewinnen. Mit dabei sind zudem die Chorknaben Uetersen.