Bennet (von links), Merhan, Mads, Taylan, Emily und Diamant sind die neuen Fußball-Schiris an der Fritz-Reuter-Schule. Foto: Julia Hansen

Ausbildung für Drittklässler Fritz-Reuter-Schule in Tornesch hat jetzt Fußball-Schiedsrichter Von Susi Große | 12.11.2022, 12:00 Uhr

Häufig kam es bisher an der Fritz-Reuter-Schule in Tornesch zu Streit, wenn in den großen Pausen Fußball gespielt wurde. Um dem entgegenzuwirken, wurden an der Grundschule nun sechs Drittklässler zu Schiedsrichtern ausgebildet.