Die Pastorinnen der evangelischen Kirchengemeinde Uetersen Catharina Klein (links) und Kirsten Ruwoldt laden gemeinsam mit Waldemar Pfeifer und dem ukrainischen Flüchtling Victor Shyrshov (rechts) am 24. Februar zu einer Friedensandacht in die Erlöserkirche Uetersen ein. Foto: Sylvia Kaufmann up-down up-down Friedensandacht in der Erlöserkiche Ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt in der Ukraine Von Sylvia Kaufmann | 13.02.2023, 10:00 Uhr

Vor einem Jahr, am 24. Februar, begann der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Mit einer Andacht in der Erlöserkirche am Ossenpadd gedenkt die evangelische Kirchengemeinde Uetersen der Opfer und ruft zu Frieden und Versöhnung auf.