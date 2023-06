Tanja Wulf (v.l.), Hannah Stiehler, Silke Maaß und Maike Grügelsiepe gehören zu den Frauen der ersten Stunde bei der Tronescher Gruppe „FVielfalt“. „Gärtern in Gemeinschaft“ ist das bisher größte Projekt. Foto: Thomas Pöhlsen up-down up-down Bürger peppen ihre Stadt auf Frauengruppe „FVielfalt“ macht Tornesch bunter und lebendiger Von Thomas Pöhlsen | 12.06.2023, 06:00 Uhr

„FVielfalt“ nennt sich eine Frauengruppe, die mit neuen Ideen das Leben in Tornesch bereichern will. 17 engagieren sich in der Gärtnergruppe, zwölf Frauen bei „FVielfalt“. Und es weiter immer mehr.