Sie wollen bessere Rahmenbedingungen schaffen für mehr politisches Engagement von Frauen: Claudia Wittburg (von rechts, SPD), Birgit Neumann-Rystow (WSI), Ayşen Ciker (Die Grünen), Julia Fisauli (CDU), Irmgard Jasker (Die Linke), Nina Schilling (FDP) und Wedels Gleichstellungsbeauftragte Magdalena Drexel. Foto: Barbara Michel up-down up-down Frauen in die Politik Strukturen verbessern: Wedels Politikerinnen berichten, was sie antreibt Von Inge Jacobshagen | 28.09.2022, 15:31 Uhr

Um mehr Frauen in die Politik zu lotsen, hat Wedels Gleichstellungsbeauftragte Magdalena Drexel aktive Kommunalpolitikerinnen nach ihren Erfahrungen befragt. In der Interview-Reihe „Frauen in die Politik“ geben sie auch Tipps fürs Nachahmerinnen.