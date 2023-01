Geöffnet Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr steht zurzeit an die Tür des Reepschlägerhauses geschlagen. Foto: Inge Jacobshagen up-down up-down Reepis Teeketel Förderkreis hält an Abendöffnungszeiten fürs Reepschlägerhaus in Wedel fest Von Inge Jacobshagen | 13.01.2023, 07:00 Uhr

Noch bis Ende März bieten Krinkowskis ihren Kuchen im Reepschlägerhaus an. Danach will der Förderkreis in Eigenregie drei Tage die Woche das Haus am Abend öffnen – bis ein neuer Pächter gefunden ist.