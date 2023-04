Tanzten bei Wiebke Buck zusammen: Jonna Hinz (17, von links) und Theresa Paepcke (17). Foto: Klaus Plath up-down up-down „Fit 4 Life“ in Uetersen Projektwoche für Zehntklässler: Rosenstadtschüler üben für die Erwachsenenwelt Von Klaus Plath | 01.04.2023, 12:00 Uhr

„Fit 4 Life“, so heißt eine Projektwoche an der Rosenstadtschule in Uetersen, die Zehntklässlern angeboten wird. Und das seit nunmehr 14 Jahren. „Fit 4 Life“ beinhaltet einen Tanzkursus und ein Knigge-Coaching.