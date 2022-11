Mit zwei Fahrzeugen fuhr die Freiwillige Feuerwehr Tornesch vor dem Supermarkt am Bahnhof vor. Symbolfoto: Monika Skolimowska up-down up-down Am Bahnhof Tornesch Feuerwehreinsatz bei Rewe: Vergessenes Essen im Pausenraum Von Susi Große | 01.11.2022, 17:00 Uhr

Angebranntes Essen auf dem Herd sorgte am Dienstagmorgen (1. November) für einen Feuerwehreinsatz im Rewe-Markt am Tornescher Bahnhof. Im Pausenraum qualmte es, was die Brandmeldeanlage auslöste.