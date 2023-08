Papier brennt auf Herd Feuerwehr Wedel rettet Katze aus verqualmter Wohnung Von Oliver Gabriel | 30.08.2023, 17:52 Uhr Die Feuerwehr Wedel war mit fünf Fahrzeugen ausgerückt. Archivfoto: Oliver Gabriel up-down up-down

Papier war auf einem eingeschalteten Herd in einer Wedeler Wohnung in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte eine Katze aus den verqualmten Räumen in Sicherheit bringen und Schlimmeres verhindern.