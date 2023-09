Am Dienstagnachmittag Brandmeldeanlage alarmiert zweimal: Feuerwehr Uetersen rückt zur Wittstocker Straße aus Von Klaus Plath | 05.09.2023, 17:26 Uhr Die Feuerwehr in Uetersen war gewappnet. Aber zum Glück gab es schnell Entwarnung. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Die Brandmeldeanlage eines Unternehmens hatte am Dienstag zwei Feuerwehreinsätze an der Wittstocker Straße ausgelöst. Doch so schlimm war es am Ende nicht.