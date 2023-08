Großer Ast fiel Sturmtief „Zacharias“ rüttelt an Uetersener Eiche: Feuerwehr rückt aus Von Klaus Plath | 07.08.2023, 18:04 Uhr Feuerwehrkräfte aus Uetersen zersägen den herabgestürzten Ast. Foto: Klaus Plath up-down up-down

„Zacharias“ – so hieß das kräftige Sturmtief, das am Montag an so manchem Baum und so manchem Ast rüttelte. Vereinzelt fielen diese um oder rissen ab. Auch in Uetersen geschah selbiges, was zu einem Feuerwehreinsatz führte.