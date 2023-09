Passiert am Montagabend Wasser im Keller nach Rohrbruch in Einfamilienhaus: Feuerwehr Uetersen rückt zur Bergstraße aus Von Klaus Plath | 04.09.2023, 19:48 Uhr Die Feuerwehr Uetersen bei ihrem Einsatz an der Bergstraße. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Feuerwehreinsatz am Montagabend in Uetersen. In einem Einfamilienhaus an der Bergstraße war der Keller voll Wasser gelaufen.