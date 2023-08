Wohl ein technischer Defekt Feuer in Uetersen: Auto an der Kleinen Twiete brennt lichterloh – Wehr löscht Von Klaus Plath | 28.08.2023, 19:03 Uhr Dieser Pkw steht bei Eintreffen der Feuerwehr Uetersen in Flammen. Foto: Feuerwehr Uetersen up-down up-down

Bei einem Feuer in Uetersen ist am Montagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Es stand geparkt auf einem Hinterhof, unweit eines Mehrfamilienhauses an der Kleinen Twiete.