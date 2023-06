Die Freiwillige Feuerwehr Uetersen rückte am Montag zu zwei Einsätzen aus. Symbolfoto: Seeliger/imago-images up-down up-down Zwei Einsätze Feuerwehr Uetersen löscht brennenden Baum und setzt Rauchwarnmelder zurück Von Sylvia Kaufmann | 06.06.2023, 12:52 Uhr

Die Kameraden der Feuerwehr Uetersen im Kreis Pinneberg wurden am Montag zu zwei Einsätzen gerufen. Sie löschten einen brennenden Baum in einem Knickund setzten in einem Gewerbebetrieb einen Rauchwarnmelder zurück.