Gegen 2.45 Uhr musste die Feuerwehr Uetersen an den Großen Wulfhagen ausrücken. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehreinsatz in Uetersen Nach Rohrbruch: Keller am Großen Wulfhagen steht unter Wasser Von Klaus Plath | 24.08.2022, 11:36 Uhr

Ein Wasserrohrbruch führte am Mittwochmorgen zu einem Feuerwehreinsatz in Uetersen. Betroffen war ein Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Großer Wulfhagen.