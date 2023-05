Feuerwehrkräfte aus Uetersen streuen ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Diese waren aus dem Auto ausgelaufen, das den Unfall verursacht hatte. Foto: Klaus Plath up-down up-down Verkehrsbehinderungen 86-Jähriger übersieht anderes Auto: Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall in Uetersen Von Klaus Plath | 03.05.2023, 17:44 Uhr

Ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Uetersen hat Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Gekracht hatte es An der Klosterkoppel. Beteiligt waren drei Fahrzeuge.