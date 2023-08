Passiert am Donnerstagmorgen Rauchentwicklung an der Alsenstraße: Feuerwehr Uetersen sucht ergebnislos nach der Quelle Von Klaus Plath | 24.08.2023, 14:38 Uhr Gemeinsam mit der Polizei wurde der Bereich rund um die Alsenstraße nach der Ursache für die zu riechende Rauchentwicklung abgesucht. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Rauchgeruch unbekannter Herkunft, so lautete die Lage für die Feuerwehr am Donnerstagmorgen in Uetersen. Trotz intensiven Suchens konnte eine Quelle nicht entdeckt werden.