Vom Korb des Uetersener Drehleiterfahrzeugs aus gelingt es den Einsatzkräften, das Dachkantenblech mithilfe langer Schrauben zu befestigen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Sturmeinsätze für die Feuerwehr Uetersen: Am Sandweg droht ein Dach wegzufliegen – in Holm kippt ein Baum um Von Klaus Plath | 31.01.2023, 18:27 Uhr

Am Sandweg drohte das Dach eines Wohngebäudes wegzuwehen. Eine Windböe hatte bereits Teile des Dachs erfasst. Die Feuerwehr Uetersen nahm sich der Sache an. In Holm wehte ein Baum auf einen Fußweg.