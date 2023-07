Mithilfe ihrer Drehleiter verschafften sich die Uetersener Feuerwehrleute Zugang zum Dach. Foto: Klaus Plath up-down up-down Drehleiter vor Ort Zweiter Sturmeinsatz für die Feuerwehr Uetersen am Sonntag: Dachbleche lösen sich an der Jahnstraße Von Klaus Plath | 02.07.2023, 19:05 Uhr

Die Feuerwehr Uetersen ist am Sonntagabend an die Jahnstraße gerufen worden. Dort sollten sich Dachziegeln lösen und drohen, zu Boden zu fallen. Der Wind wehte zum Teil heftig am Sonntag. Es gab mehrere starke Böen.