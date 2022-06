FOTO: Klaus Plath Wasserrohrbruch im Hochhaus Feuerwehr Uetersen bricht Wohnungstür auf Von Klaus Plath | 24.06.2022, 19:18 Uhr

Aufgrund eines Wasserrohrbruchs in einem Uetersener Hochhaus musste die Freiwillige Feuerwehr Uetersen am Freitagabend ausrücken. Das ausgetretene Wasser hatte sich bereits in mehreren Wohnungen bemerkbar gemacht.