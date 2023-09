Am Samstagnachmittag (30. September) gegen 16.50 Uhr war der Freiwilligen Feuerwehr Uetersen (Kreis Pinneberg) gemeldet worden, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Ziegelei ein Brandmelder ausgelöst hatte. Die Leitstelle in Elmshorn, zuständig für alle Erstalarmierungen, hatte die weitere Rettungskette in Gang gesetzt.

Es dauerte allerdings nur wenige Minuten, da konnte nach dem Eintreffen der ehrenamtlichen Kräfte schon wieder Entwarnung gegeben werden. Festgestellt wurde, dass ein Kind die Scheibe eines Notfallschalters zur Öffnung eines Rauchabzugsfensters im Dach des Mehrfamilienhauses eingeschlagen und den Schalter betätigt hatte.

Rauch im Kleingarten, aber keine Feststellung

Daraufhin piepte es, was erwachsene Hausbewohner veranlasst hatte, die Feuerwehr zu rufen. Da nach dem Feststellen der Ursache keine weitere Feuerwehrtätigkeit mehr erforderlich war, rückten die Einsatzkräfte, die mit drei Wagen vor Ort waren, wieder in die Wache ein.

Ein Feuerwehrauto parkt vor dem Kleingaretegelände am Pracherdamm. Foto: Klaus Plath Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Mit ausgerückt war die Uetersener Polizei. Das Kind, so stellte sich heraus, handelte aus Neugier.

Wenige Augenblicke später wurde der Feuerwehr mitgeteilt, dass ein Zeuge eine Rauchentwicklung unbekannter Herkunft erspäht hatte. Ungefähres Einsatzziel war das Uetersener Kleingartengelände am Pracherdamm. Rauch konnte trotz intensiven Absuchens der Einsatzkräfte nicht gefunden werden. Verletzt wurde auch diesmal niemand.