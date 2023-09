Großschaden am Freitag Ölspur in Uetersen, Moorrege und Appen: Feuerwehr rückt aus – Verkehrsteilnehmer sollen vorsichtig fahren Von Klaus Plath | 29.09.2023, 15:02 Uhr | Update vor 7 Min. Zwei Feuerwehrleute streuen auslaufendes Öl unterhalb des Lkws ab. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Eine große Ölspur beschäftigt aktuell drei Feuerwehren: Appen, Moorrege und Uetersen. In Uetersen konnte am Freitag (29. September) ein Lkw gestoppt werden, der bereits in Pinneberg aufgefallen war, weil er eine Dieselspur nach sich zog.