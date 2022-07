Ein Spatz wurde bei dem Versuch, in ein gekipptes Fenster in Tornesch zu fliegen, eingeklemmt. Bei dem Foto handelt es sich um ein Symbolbild. Es zeigt nicht den von der Feuerwehr geretteten Vogel. FOTO: www.imago-images.de up-down up-down Teleskopmast im Einsatz Feuerwehr Tornesch rettet in Fenster eingeklemmten Vogel Von Susi Große | 20.07.2022, 12:59 Uhr

An der Norderstraße in Tornesch hat am Dienstag ein Vogel versucht, durch ein gekipptes Fenster in ein Wohnhaus zu fliegen. Dabei wurde er eingeklemmt. Feuerwehrleute befreiten den Spatz aus seiner Notlage.