Die Feuerwehr Tornesch rückte mit ihrem Hubrettungsfahrzeug aus. Der Teleskopmast kam jedoch nicht zum Einsatz. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Tornesch im Einsatz Hochhaus an der Pommernstraße: Zeuge meldet eine Rauchentwicklung Von Klaus Plath | 06.08.2022, 10:41 Uhr

Alarm für die Feuerwehr Tornesch. Am Freitag wurde gemeldet, dass es auf dem Dach eines Hochhauses an der Pommernstraße qualmen würde. Ein Feuer konnte nicht ausgeschlossen werden. So schlimm aber war es zum Glück nicht.