Passiert am Montagmorgen Lenkung versagt – Auto kommt unweit des Bahnübergangs Koppeldamm zum Stehen: Feuerwehr rückt aus Von Klaus Plath | 28.08.2023, 09:54 Uhr Das rechte Vorderrad dieses Autos stand sichtbar schief. Offensichtlich versagte die Lenkung. Foto: Klaus Plath up-down up-down

Ein nicht alltäglicher Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Tornesch in Höhe des Bahnübergangs Koppeldamm ereignet. Bei einem Fahrzeug hatte offenkundig die Lenkung versagt. Die Weiterfahrt war unmöglich geworden. Aufgrund des technischen Defekts stand das rechte Vorderrad unkontrolliert schief.