Die drei Spaziergänger konnten sich auf einer kleinen Anhöhe in Sicherheit bringen. Gesichert mit einem Seil, brachte ein Kamerad der Hetlinger Wehr sie durch kniehohes Wasser an Land. Foto: Günther Wrage/Freiwillige Feuerwehr Hetlingen Spaziergänger in Not Feuerwehr rettet drei Menschen aus der Elbe vor Hetlingen Von Oliver Gabriel | 15.03.2023, 18:00 Uhr

„Menschenleben in Gefahr“ hieß es Dienstagabend um 18.54 Uhr in der Alarmierung für die Feuerwehren Hetlingen und Wedel. Spaziergänger waren an der Hetlinger Schanze vom Wasser eingeschlossen und hatten einen Notruf abgesetzt.