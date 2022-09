Am letzten Öffnungstag des Naturbads Oberglinde in diesem Jahr musste die Feuerwehr ein weiteres Mal zu dem Badesee in Moorrege ausrücken. Foto: Susi Große up-down up-down Einsatz am Freibad Darum rückte die Feuerwehr Moorrege erneut zum Naturbad Oberglinde aus Von Susi Große | 12.09.2022, 15:16 Uhr

Am Sonntag wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Moorrege ein weiteres Mal in dieser Saison zum Freibad in der Straße An der Tonkuhle gerufen.