Dieser Minibagger im Bildhintergrund durchtrennte am Sonnabend die Niederspannungsleitung Am Eichholz. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Feuerwehr Uetersen im Einsatz Bagger durchtrennt Gasleitung Am Eichholz Von Klaus Plath | 16.07.2022, 16:00 Uhr

Weil eine Gasleitung durch einen Bagger beschädigt worden war, war die Feuerwehr in Uetersen, Am Eichholz, am Sonnabend (16. Juli) im Einsatz. Dieser verlief zum Glück glimpflich.