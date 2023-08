In luftiger Höhe Feuerwehr übt in Heidgraben: Drohne filmt – noch vor Abriss der Schule ab 7. August Von Klaus Plath | 03.08.2023, 14:00 Uhr Heidgraben, alte Schule: das Szenario aus der Luft, aufgenommen von einer Kamera per Drohne. Foto: Christian Bauerfeld up-down up-down

Bevor die alte Schule in Heidgraben einem Neubau weichen muss, bevor sie also abgerissen wird, nutzte die Feuerwehr letztmalig die Gelegenheit zur Übung. Festgehalten wurde diese auch per Drohne.