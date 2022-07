Ritter Reiner während seiner Feuershow am Samstagabend. FOTO: Klaus Plath up-down up-down Rosenfest in Uetersen Wenn Ritter Reiner mit dem Feuer spielt Von Klaus Plath | 03.07.2022, 10:21 Uhr

Das zweitägige Rosenfest in Uetersen ist in vollem Gange. Schon am ersten Tag warteten eine Menge Attraktionen auf das Publikum. Höhepunkt war die Feuershow von Ritter Reiner, der sein Publikum begeisterte.