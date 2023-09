Einsatzort Beksberg Feueralarm in Wedel: Bewohner kann Küchenbrand selbst löschen Von Oliver Gabriel | 04.09.2023, 15:01 Uhr Die Feuerwehr Wedel war mit zwei Fahrzeugen ausgerückt, bevor Entwarnung gegeben werden konnte. Archivfoto: Oliver Gabriel up-down up-down

Pappe auf dem Herd einer Mehrfamilienhauswohnung in Wedel war am Montagvormittag in Flammen aufgegangen. Ein Bewohner kämpfte selbst gegen den Brand, noch bevor die Feuerwehr ankam.