Kabelbrand Feueralarm bei Fertigungsbetrieb an der Industriestraße Wedel Von Oliver Gabriel | 27.04.2023, 13:51 Uhr

Feuerwehreinsatz in Wedel am Donnerstagmorgen: Rauch in einem Kabelkanal hatte die Brandmeldeanlage in einer Firma im Gewerbegebiet ausgelöst.