Große Hilfsbereitschaft Nach Blitzeinschlag in Moorrege: Spende von 43.000 Euro an Familien des abgebrannten Reetdachhauses Von Sylvia Kaufmann | 26.08.2023, 07:00 Uhr Stellvertretend für ihre Familie und ihre ehemaligen Mieter, die wie Familie Seeliger bei dem Brand durch Blitzeinschlag Haus sowie Hab und Gut verloren haben, danken Melanie Seeliger und der Moorreger Bürgermeister Wolfgang Balasus für die enorme Spendenbereitschaft. Foto: Sylvia Kaufmann

Im Juli ist der Blitz in das Reetdachhaus in Moorrege eingeschlagen. Drei Familien verloren dabei ihr Zuhause und ihr gesamtes Hab und Gut. Viele wollten den Familien helfen und haben gespendet. Am Ende sind mehr als 43.000 Euro zusammengekommen.