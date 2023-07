Feuerwehrleute versuchen, die Flammen einzudämmen. Doch das reetgedeckte Haus am Pinnaudeich in Moorrege war nicht mehr zu retten. Foto: Klaus Plath up-down up-down Reetdachhaus zerstört Haus bei Großbrand verloren: Welle der Hilfsbereitschaft für Moorreger Familien Von Thomas Pöhlsen | 11.07.2023, 17:00 Uhr

Für die beiden Familien, deren reetgedecktes Haus beim Großfeuer am Montag (10. Juli) ein Opfer der Flammen wurde, läuft in Moorrege eine Welle der Hilfsbereitschaft an. Die Gemeinde und Bürger bieten Unterstützung an.