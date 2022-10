Dieser Wintergarten am Großen Ring in Heist brannte nieder. Das angrenzende Wohnhaus konnte von der Feuerwehr gerettet werden. Lediglich Glasscheiben zweier Fenster im ersten Obergeschoss des Gebäudes zerbrachen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuer vernichtet Wintergarten Großer Ring in Heist: Zwei Feuerwehren kämpfen gegen die Flammen Von Klaus Plath | 29.10.2022, 10:47 Uhr

In der Gemeinde Heist hat es am Sonnabend gebrannt. Das Feuer vernichtete einen Wintergarten am Großen Ring und beschädigte ein Wohnhaus. Im Einsatz waren die Feuerwehren Heist und Moorrege.