Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten diese die gemeldete starke Rauchentwicklung bestätigen. Die Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten, die sich über den ganzen Tag zogen. Foto: Klaus Plath up-down up-down Feuer nach Blitzeinschlag Reetdachhaus in Moorrege brennt nieder – zwei Familien verlieren ihr Zuhause und | 10.07.2023, 09:05 Uhr | Update vor 1 Std. Von Klaus Plath Christian Uthoff | 10.07.2023, 09:05 Uhr | Update vor 1 Std.

In Moorrege ist am Morgen ein Feuer in einem Reetdachhaus ausgebrochen. Zahlreiche Feuerwehren aus der Region befanden sich im Löscheinsatz. Möglicherweise hat ein Blitzeinschlag den Brand ausgelöst.